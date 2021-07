Un șofer român a fost prins cu 16 kilograme de cocaină, în Franța Un sofer roman de TIR a fost condamnat, in Franța, la 20 de luni de inchisoare, dupa ce a fost prins, luni, transportand 16 kilograme de cocaina in portul Calais. In fața instanței, barbatul in varsta de 25 de ani a precizat ca iși da seama de gravitatea faptei comise, insa credea ca transporta cannabis. […] The post Un șofer roman a fost prins cu 16 kilograme de cocaina, in Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

