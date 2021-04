Stiri pe aceeasi tema

- Incident nemaiintalnit sambata seara la Timișoara. In jurul orei 20:30, polițiștii Secției 3 i-au facut semn sa opreasca unui autoturism care se deplasa pe Calea Șagului, insa conducatorul auto nu s-a conformat, accelerand și continuandu-și deplasarea. Dupa mai multe solicitari de oprire prin intermediul…

- La data de 17 aprilie a.c, in jurul orei 20:30, polițiștii Secției 3 Timișoara au efectuat semnal de oprire unui autoturism care se deplasa pe Calea Șagului, insa conducatorul auto nu s-a conformat, accelerand și continuandu-și deplasarea. Dupa mai multe solicitari de oprire prin intermediul dispozitivelor…

- Urmarire ca-n filme, in aceasta seara, in Timișoara – un echipaj de la secția 3 a vrut sa opreasca o mașina pentru un control de rutina pe Calea Șagului din Timișoara. Șoferul in loc sa opreasca a accelerat, urmand o cursa nebuna. Mai multe echipaje au plecat pe urmele fugarului, care a incercat sa…

- Urmarire cu focuri de arma, in noaptea de sambata spre duminica, in zona Recaș. Polițiștii au folosit armamentul din dotare, dupa ce un șofer nu a oprit la semnalele lor. Deși cauciucurile mașinii au fost distruse, barbatul aflat la volan a reușit sa mearga pana cand autoturismul a ieșit de pe drum.…

- Doua dosare penale pe numele unui barbat de 42 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins de doua ori in aceeași noapte in timp ce circula beat și fara permis. Nu avea nici declarație pe proprie raspundere, astfel ca a incasat și doua amenzi in valoare de 2500 de lei fiecare.

- UPDATE! In urma masuratorilor efectuate de catre echipajul CBRN, s-au detectat substanțe periculoase in spațiul comercial unde s-a efectuat dezinsecția. La verificarea documentelor intocmite in urma dezinsecției, s-a constatat ca a fost folosit un insecticid CY10. In continuare se lucreaza pentru ventilarea…

- Urmarire ca-n filme pe strazile Craiovei pentru prinderea unui sofer fara permis, care nu a oprit la semnalele politistilor. Tanarul de 21 de ani a fost arestat in plina strada, in aceasta dimineața, dupa ce nu s-a conformat semnalelor facute de polițiști, marind viteza de deplasare, pe strada Nicolae…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a fost depistat de politisti ca se afla la volanul unui autovehicul pe o strada din sectorul 5 al Capitalei fara a poseda permis pentru nicio categorie de vehicule, au informat, duminica, reprezentantii Brigazii Rutiere.…