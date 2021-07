Un șobolan a întrerupt o ședință a Parlamentului, în Spania Un musafir nepoftit a intrerupt pentru cateva minute ședința de plen a parlamentului regional din Andaluzia. Mai clar, un șobolan a aparut printre mesele aleșilor, chiar in timp ce președinta Camerei Legislative anunța inceputul unui vot. Femeia și-a intrerupt, șocata, discursul, iar ceilalți aleși s-au ridicat surprinși de la mese și au inceput sa caute rozatoarea. Pana la urma, șobolanul a parasit de unul singur incaperea, iar ședința de vot a fost reluata, fara alte incidente, conform ȘtirilorProTv. The post Un șobolan a intrerupt o ședința a Parlamentului, in Spania appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

