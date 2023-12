Stiri pe aceeasi tema

- Mai precis, este vorba despre acizul Consiliului Economic și Social (CES). Avizul din partea Consiliului Economic și Social are doar un rol consultativ și nu poate impiedica adoptarea unui proiect de lege de catre Guvern, dar este un demers obligatoriu in circuitul de avizare.Executivul avea programata…

- „Am avut o sedinta executiva a PNL, am avut o intalnire si cu ministrii PNL, iar acum ne pregatim sa mergem la intalnirea de coalitie. PNL, asa cum am anuntat si datile trecute, va sustine proiectul privind noua lege a pensiilor, nu doar la modul declarativ. Stiti foarte bine ca am marit pensiile, in…

- Este vorba despre persoanele cu dizabilitati care au indeplinit stagiul complet de cotizare. Pensiile acestora ar fi scazut la jumatate, avertizeaza Consiliul Economic si Social in avizul pe care l-a dat pentru proiectul noii legi a pensiilor, cel putin pentru forma care a fost publicata in transparenta. Reprezentantii…

- Proiectul legii pensiilor, care a provocat controverse in coalitie, a fost aprobat joi de Executiv, afirma surse guvernamentale. Sedinta de Guvern a fost amanata si apoi intrerupta joi, pe fondul neintelegerilor din coalitie privind noua lege a pensiilor. Ministerul Finantelor a dat avizul cu observatii…

- ȘTIREA INIȚIALAEste scandal uriaș in coaliție! Ședința de Guvern in care ar fi trebuit adoptata noua lege a pensiilor a fost suspendata pana la 16.30. Totul in condițiile in care, potrivit unor surse, liderii coaliției nu au reușit sa ajunga la un consens in privința impactului bugetar. Miniștrii PNL…

- ”S-a terminat cu „paratrasnetul” ministerul/ministrul Finantelor”, le-a spus Bolos colegilor din partid. El a atras atentia ca Guvernul Ciolacu, in ansamblu, trebuie sa isi asume foarte clar gasirea banilor pentru pensii, in conditiile in care impactul bugetar este nesustenabil pentru bugetul de stat.…

- Sedinta de Guvern a inceput joi cu o intarziere de mai bine de o ora, din cauza tensiunilor din coalitie, in cursul diminetii avand loc si o sedinta a coalitiei, pentru discutii pe noua lege a pensiilor care urmeaza sa fie adoptata de Executiv si trimisa Parlamentului. Liberalii afirma ca impactul…