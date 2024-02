Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PNL Timiș, Alin Nica, reacționeaza dur dupa ce șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, a anunțat ca a transferat un lot de 16 primari și viceprimari din PNL. Alin Nica lanseaza mai multe acuzații:"Simonis a cumparat, pe persoana fizica, cațiva aleși locali. Comunitațile locale raman liberaleFelul…

- Liderii ambelor partide vin la masa negocierilor cu mandate clare din partea membrilor de partid.Social-democratii, pe de o parte, au mandat clar sa nu renunte la candidat propriu la prezidentiale. Practic, acestia ar vrea sa fie cei care dau candidatul pentru Palatul Cotroceni. La schimb, ar fi dispusi…

- Societatea Zyx Oil S.R.L. a adoptat hotararea nr. 1 27.12.2023 a adunarii generale a asociatilor, cu sediul in Poarta Alba, bloc 1, judetul Constanta. Decizia s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei pe 8 februarie 2024. Sedinta s a tinut in data de 27.12.2023, la adunarea generala fiind reprezentant…

- Conducerea PNL a votat, miercuri, in unanimite ca romanii din diaspora sa poata vota doua zile la europarlamentare. Președintele PNL Nicolae Ciuca a facut anunțul, precizand ca „diaspora a cerut ca alegerile sa dureze doua zile”.A doua decizia luata de PNL a fost legata de organizarea Congresului…

- Romania a trecut in mai puțin de 24 de ore de la vreme de primavara la un episod sever de iarna. Dupa ce vineri in București au fost 14 grade, azi stradul de zapada a depașit 10 centimetri. Temperaturile scazute i-au ținut pe unii dintre bucureșteni in casa, in timp ce alții au profitat din plin de…

- Alfred Simonis, un nume greu din PSD, susține ca actualele proteste nu reprezinta vreun moment critic pentru guvern. Președintele PSD Timiș, deputatul Alfred Simonis, considera ca protestele desfașurate la nivel național nu reprezinta un moment critic pentru guvernare, afirmand ca acestea sunt garantate…

- Plenul Camerei Deputatilor se reuneste, joi, in format hibrid, pentru respingerea a trei proiecte de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, depuse la finalul sesiunii parlamentare. Decizia conducerii Parlamentului de a convoca sedinta de plen vine dupa ce prim-ministrul Marcel Ciolacu anunta saptamana…