Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care s-a alaturat armatei Ucrainei in razboiul dus cu Rusia lanseaza un atac dur la adresa lui George Simion și a Dianei Șoșoaca. Barbatul este indignat de nesfarșitele scandaluri pe care le genereaza cei doi in Parlament. Pe Șoșoaca o invita sa se mute in Rusia, iar pe Simion il compara cu…

- Directoratul de doctrina de arme combinate al armatei SUA a publicat un raport de 280 de pagini despre armata rusa. Documentul se numește „Tactica rusa” și este dedicat „tacticii, organizarii și acțiunilor forțelor armate” ale Rusiei. Publicarea pe contul de socializare X și pe pagina de Facebook ale…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat ca Ucraina va caștiga razboiul și și-a indemnat pe ucraineni sa ramana optimiști, in timpul unui discurs care marcheaza doi ani de cand Rusia a declanșat razboiul, relateaza CNN.„Astazi, din pacate, fiecare dintre noi are pe cineva pentru care sa…

- "Anul acesta, ma astept ca 18 aliati sa cheltuiasca 2% din PIB-ul lor pentru aparare. Aceasta este o cifra record", a declarat Jens Stoltenberg intr-o conferinta de presa sustinuta inainte de reuniunea ministrilor apararii din NATO, care are loc joi la Bruxelles.In 2014 - anul cand Crimeea a fost…

- Cosmonautul rus Oleg Kononenko ar urma sa stabileasca, duminica, un record mondial pentru durata zborurilor spatiale, cu aproape 2 ani si jumatate petrecuti in spatiu, au anuntat agentiile de presa rusesti, citate de Reuters. La ora 11:30:08, ora Moscovei (08:30:08 GMT – 10.30.08 – ora Romaniei), Kononenko,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri la postul american CNN ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare…

- Cu cat presedintele rus Vladimir Putin are mai mult succes in razboiul sau de agresiune impotriva Ucrainei, cu atat creste probabilitatea ca si China sa decida sa recurga la forta pentru a-si atinge obiectivele, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei dezbateri…

- Astazi sarbatorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, ziua de nastere a pacii, bucuriei si mantuirii noastre. Caci, atat de mult a iubit Dumnezeu lumea incat, l-a trimis pe Unicul Sau Fiu, sa se nasca, sa creasca si sa se rastigneasca pentru mantuirea noastra. Dumnezeu S-a aratat in trup pe…