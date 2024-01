Apel către parlamentari pentru clarificarea colaborării cu KGB a lui George Simion Directorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, transmite un apel catre parlamentarii romani pentru clarificarea colaborarii cu KGB a lui George Simion, liderul AUR. Pricopie considera ca este necesara o reacție ferma din partea parlamentarilor romani pentru a limita efectele infiltrarii Moscovei in politica interna. Rectorului SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, spune ca de cel puțin 3-4 ani, George Simion vorbește și acționeaza dupa cum dicteaza Putin, iar toate temele promovate de George Simion in Romania sunt in interesul Moscovei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

