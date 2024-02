Stiri pe aceeasi tema

- Valul de scandaluri provocat de catre partidul lui George Simion, AUR, a intrat și in atenția rectorului SNSPA. Remus Pricopie susține ca acest scandal are un rol benefic. In urma acestui scandal, atat George Simion cat și Diana Șoșoaca (SOS) iși pot crește popularitatea. Insa, in ciuda acestui lucru,…

- Președintele AUR, George Simion, cere Consiliului Național al Rectorilor sa ia atitudine fața de declarațiile lui Remus Pricopie, dupa ce rectorul SNSPA a cerut Parlamentului sa investigheze legaturile lui George Simion cu serviciile secrete din Rusia.„Este regretabil faptul ca rectorul SNSPA se…

- Directorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, transmite un apel catre parlamentarii romani pentru clarificarea colaborarii cu KGB a lui George Simion, liderul AUR. Pricopie considera ca este necesara o reacție ferma din partea parlamentarilor…

- In mijlocul haosului politic romanesc, doi protagoniști, George Simion și Diana Șoșoaca, se afla in centrul unei batalii verbale și acuzații reciproce. Intr-un scandal actual, cei doi politicieni se acuzau reciproc ca sunt platiți de PSD, insa un cuvant crucial pare sa lipseasca din ecuație: ”Rusia”.…

- Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), reacționeaza la incidentele de marți seara din Parlament. Potrivit rectorului „ceea ce s-a intamplat ieri in Parlamentul Romaniei reprezinta o noua incercare a politicienilor de factura legionara de a captura instituțiile…

- De Ziua Naționala, pe care o sarbatorim in fiecare an pe 1 decembrie, Ambasada Rusiei in Romania a facut public un mesaj cutremurator. Republica Moldova, fosta Basarabie, va fi urmatoarea victima in razboiul purtat cu Rusia, potrivit lui Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Kremlin. Romania, in…

- ”Proiectele noastre de viitor pornesc de la constatarea ca in plan extern, chiar la nivelul decidentilor europeni, problema Tezaurului BNR evacuat la Moscova a ramas in mare parte necunoscuta. In circuitul public din strainatate atat cel stiintific, cat si cel al literaturii de popularizare, nu exista…

- Președintele SOS Romania, senatorul Diana Șoșoaca a transmis scrisori Parlamentului European și Comisiei Europene pe care le sesizeaza cu incalcarea grosolana a libertații religioase și a drepturilor omului in Ucraina fața de etnicii romani de acolo.”In atentia Parlamentului European …