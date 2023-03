Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar din Turda și-a exprimat public nemulțumirea dupa ce a primit factura la curent ”regularizata”. Concret, el a primit o factura de plata in valoare de 1801,64 lei. Asta in condițiile in care are o pensie lunara de 1750 lei. ”Pensionar cu pensie de 1750 Lei/luna. In sfarsit, a venit regulalizarea…

- De curand, Misha a povestit fanilor ca fiica sa, Maya, a primit mai multe imagini indecente de la un barbat, pe contul personal de Instagram. Artista este cea care administreaza contul acesteia și a tras un semnal de alarma pentru parinți.

- ■ acest lucru s-a intamplat din cauza faptului ca membrii Comisiei de buget finanțe ar fi incalcat prevederile privind repartizarea fondurilor Comuna Dulcești este o unitate administrativ teritoriala din Neamț care, la sfarșitul lunii februarie 2023, nu are inca buget local valid din cauza neințelegerilor…

- Pentru a evita situația unui roman care are de platit circa 19.000 de lei pentru consumul de internet in roaming, este important sa cunoști limitele și costurile asociate serviciului de roaming oferit de operatorul tau de telefonie mobila.

- O familie din Adjud a primit o factura la curent de zeci de milioane de euro, la sfarșitul lunii decembrie. Romanii au ramas absolut șocați cand au vazut suma afișata pe documentul emis de Enel Muntenia. Mai ales in contextul in care consumul lunar nu depașea, potrivit dezvaluirilor facute de capul…

- Un barbat din Vrancea a trait șocul vieții sale dupa ce a primit o factura la curent de 76 de milioane de euro, pentru energia electrica consumata pe parcursul a cinci luni. Romica Paduraru este proprietarul unei pizzerii și al unei brutarii din Adjud. Lunar, acesta obișnuia sa plateasca pentru energia…

- O familie din Campia Turzii a primit o factura șocanta de la Electrica, pentru consumul „estimat” pentru o luna de zile. Totalul facturii este de 6.888,99 lei, pentru consumul „estimat” in intervalul 15.11.-14.12.2022. Cei de la Electrica au „estimat” un consum de aproape 1.800 kw! „Soțul meu a fost…

- Un roman aflat in Japonia s-a trezit cu o factura uriașa la telefonia mobila cand s-a intors in țara. Pentru numai 300 MB consumați in roaming, el a primit o factura de peste 20.000 de lei!