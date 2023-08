Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit miercuri pe premierul ungar Viktor Orban la un pranz privat care a avut loc la Bucuresti, potrivit lui Bertalan Havasi, seful biroului de presa al prim-ministrului Ungariei. Cei doi sefi de guvern au purtat o conversatie informala despre afaceri bilaterale si europene.…

- Cinci persoane, care așteptau autobuzul in stație, in dreptul parcarii de la Piața Drumul Taberei, din Sectorul 6, au fost la un pas sa fie spulberate de un șofer care a pierdut controlul volanului și a intrat in plin in stalpișorii de protecție. „Cinci persoane, care așteptau autobuzul in stație, in…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…

- Sute de mii de catolici au ajuns la Șumuleu Ciuc, la tradiționalul pelerinaj de Rusalii, considerat cel mai mare din Europa Centrala si de Est. Președinta Ungariei, Katalin Novak, participa și ea la pelerinaj, iar ministrul Eduard Novak, de la UDMR, a plecat din București pe bicicleta și a ajuns la…

- Un minor in varsta de 12 ani din Sibiu a furat joi o mașina, s-a urcat la volan și a condus pe strazile din municipiu. A fost urmarit de un echipaj de poliție aproximativ 2 kilometri intr-un cartier din Sibiu, potrivit Turnu Sfatului. Incidentul le-a dat emoții forțelor de ordine, avand in vedere faptul…