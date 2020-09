Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL Iasi il acuza pe edilul orasului Podu Iloaiei ca a oferit bani mai multor localnici pentru a-l vota la alegerile de duminica, liberalii precizand ca vor depune plangere penala in acest caz.

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a anuntat ca va depune plangere penala impotriva ministrilor Sanatatii si Mediului, Nelu Tataru si Costel Alexe, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, cei doi membri ai Cabinetului fiind acuzati ca pun piedici

- PSD acuza Guvernul Orban ca acorda discretionar bani catre comunele din judetul Iasi, fiind avantajate localitatile cu edili PNL, in timp ce comunele cu primari social-democrati ar primi sume mult mai mici. "Liberalii sunt datori sa explice iesenilor care a fost motivul pentru care un municipiu ca…

- Comuna Liești este una dintre cele mai mari și mai importante localitați din județul Galați,... The post Lupta electorala stransa la Liești. In sondaje, candidatul PMP este peste actualul primar appeared first on Știri de Galați .

- Pentru o scurta vreme, legislatia s-a schimbat, iar, in 2016, seful CJ a fost ales prin votul dat de consilierii judeteni. In prezent, dupa aprobarea noului cod administrativ, s-a revenit la situatia de acum aproape 10 ani. La fel ca in cazul alegerii primarilor, seful CJ este decis in urma unui singur…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu putut intra pe șantierul unde se va construi viitorul spital modular din Lețcani, județul Iași, dedicat pacienților Covid-19. Alaturi de el a fost și ministrul Mediului, Costel Alexe.Cei doi miniștrii s-au plans ca nu au putut intra pe șantierul unde urmeaza sa fie…