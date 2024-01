Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Micleru este acuzat ca ar fi folosit bunuri achiziționate de Primarie și angajați pentru a-și amenaja o pensiune. *ȘTIRE INIȚIALA O serie de percheziții efectuate ieri la Primaria Gura Teghii și la mai multe locații s-a incheiat cu reținerea pentru 24 de ore a primarului Gheorghe Micleru și audierea…

