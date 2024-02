Un vasluian susține că s-a trezit cu poprire pe cont după ce a postat un comentariu despre comuna în care s-a născut Un tanar care provine din comuna vasluiana Padureni a trecut printr-o situație ciudata. Barbatul a scris un comentariu la o postare de pe un grup de socializare, in care care a precizat ca nu s-a schimbat nimic in comuna de 15 ani. „Eu sunt plecat de cațiva ani la munca in Constanța, dar prin intermediul rețelelor de socializare mai urmaresc ce se petrece acasa. Duminica am vazut pe un grup creat special pentru locuitorii Padureniului, o postare despre cat de minunata e comuna noastra, și cum au fost scoși locuitorii ei din saracie. Am lasat urmatorul comentariu scurt: «Am plecat de acolo de mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania, care detine aplicatia de mesagerie foto Snapchat, s-a straduit de mult sa-si transforme popularitatea in randul utilizatorilor tineri intr-o crestere constanta a veniturilor si sa concureze cu rivali mai mari, cum ar fi Meta Platforms, proprietarul Facebook, care a emis joi primul sau dividend,…

- Teatrul Andrei Muresanu din Sfantu Gheorghe, Teatrul National Marin Sorescu din Craiova si Teatrul de Stat din Constanta au lansat, pe Facebook, o pagina comuna destinata turismului cultural, potrivit Agerpres.Pe aceasta vor fi prezentate programele, respectiv pachetele cultural turistice pe care cele…

- Primarul PSD al comunei buzoiene Berca, Ionel Dobrita, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca nu va mai candida la functia pe care o ocupa de doua mandate. ”Dragi cetateni ai comunei Berca, tin in primul rand sa va multumesc pentru increderea pe care ati avut-o in mine inca de la inceputul…

- Preotul paroh din comuna cumpana, judetul Constanta, Daniel Stefan Poenaru, trece prin incercari grele, din cauza unor probleme de sanatate. "Familia comunei noastre trece in aceasta perioada, printr o grea incercare Este nevoie sa ne unim in credinta inimile si sa ne indreptam rugaciunile la unison…

- Pe pagina de Facebook a CNAIR au fost publicate imagini spectaculoase cu lucrarile la primul tunel de pe o autostrada din Romania. Acesta are o lungime de 1,3 kilometri și subtraverseaza dealul Momaia. Citește și: Decizie. Primarul incendiator din Argeș se poate intoarce la Primaria Beleți-Negrești…

- Om milos din fire, atunci cand risipește banul public, primarul prejudiciu Allen Coliban s-a gandit sa sara in ajutorul lui Elon MusK, CEO Tesla. Pentru ca tot nu e in stare sa faca nimic, iar banii in plus la bugetul local nu-i folosesc la nimic, Coliban l-a scutit de plata taxelor pentru ocuparea…

- E spectacol mare vineri dimineața, dupa ce primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș a disparut. Curtea de Apel Cluj a admis recursul DNA. Cherecheș are de executat pedeapsa cu inchisoarea pe 5 ani. In ziua pronunțarii sentinței de catre Curtea de apel Cluj, vineri dimineața la ora 3, Cherecheș a postat…