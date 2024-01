Un polițist român din Anglia a fost plătit doi ani cu 37.000 de lire străine, deși nu a lucrat o zi Un ofițer al Poliției Metropolitane din Londra a fost platit timp de aproape doi ani, in ciuda faptului ca a „disparut” și a refuzat sa se intoarca la serviciu dupa ce și-a luat concediu pentru a pleca intr-o scurta vacanța. Situația a devenit atat de ciudata incat forțele de ordine l-au declarat disparut la un […] The post Un polițist roman din Anglia a fost platit doi ani cu 37.000 de lire straine, deși nu a lucrat o zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer al Poliției Metropolitane din Londra a fost platit timp de aproape doi ani, in ciuda faptului ca a „disparut” și a refuzat sa se intoarca la serviciu dupa ce a luat o concediu medical pentru a pleca intr-o scurta vacanța. Situația a devenit atat de ciudata incat forțele de ordine l-au declarat…

- Prințesa de Wales, soția moștenitorului tronului Regatului Unit, a fost supusa unei intervenții chirurgicale abdominale planificate la un spital privat din Londra, a anunțat Palatul Kensington. Operația de marți a fost un succes, iar Catherine va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat…

- Un tanar de 23 de ani si-a ucis iubita, dupa ce a injunghiat-o in repetate randuri in zona gatului, in mod sadic si brutal, intr-o sala de curs de la o Universitate din Londra. Orgia de o violenta iesita din comun sta la baza unor halucinatii pe care tanarul le-ar fi avut, invocand faptul ca […] The…

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Teleorman a anunțat, sambata, ca a dispus demararea de verificari interne dupa ce un sef din Poliția municipala Alexandria a fost vazut urcand la volan cel mai probabil in stare de ebrietate, clatinandu-se in timp ce se indrepta catre autoturism.…

- Vizita lui Ciolacu in SUA: lecții de democrație cu iz de patiserie. Americanii de la protocol au știut exact ce sa-i ofere premierului roman Marcel Ciolacu la masa. Pateuri, ca doar toata lumea a aflat de afacerea cu merdenele de la Buzau, cu care șeful PSD și-a inceput cariera. Jurnalistul Cristian…

- Premierului maghiar Viktor Orban a dezvaluit, intr-un live pe pagina sa de TikTok, ca a fost Moș Craciun platit la un magazin universal din Szekesfehervar, informeaza Blikk. Premierul maghiar Viktor Orban a marturisit pe TikTok ca s-a imbracat in Moș Craciun cand copiii lui erau mici, dar și ca a fost…

- In 2022, un roman din cinci a fost afectat de saracie, iar o categorie vulnerabila era cea a tinerilor sub 24 de ani. Anul trecut, 21,2% din populația rezidenta traia intr-o gospodarie ale carei venituri erau mai mici decat pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent,…

- Gigantul Vodafone a picat duminica pentru cateva ore. Este vorba despre serviciul de internet care nu a fost disponibil in mai multe localitați. Duminica dimineața mai mulți abonați și utilizatori ai serviciului de internet mobil Vodafone susțin ca rețeaua este „picata”. Situația a fost sesizata de…