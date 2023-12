Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de numai 22 de ani, aflat in post in comuna constanțeana Cumpana, s-a impușact in cap, chiar in autospeciala de poliție. Sindicatul europol susține ca tanarul avea parinții bolnavi de afecțiuni cronice, care ar fi necesitat ajutorul lui indeaproape. Polițistul era din Valcea și fusese repartizat…

- Primarul municipiului Baia Mare Catalin Chereches, condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de inchisoare si dat in urmarire, a iesit din tara vineri la ora 7.49, prin punctul de frontiera Petea, sub identitatea unei rude, a anuntat sambata chestor de politie Victor Stefan Ivascu, seful Politiei de Frontiera.…

- Un barbat care a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni din fața Poliției Municipale din Codlea a zacut aproape jumatate de ora inconștient pe asfalt, in ploaie, fara ca polițiștii sa intervina. Barbatul, care a fost aruncat 7 metri pe asfalt, a fost ajutat de martorii la incident, care au sunat…

- Un convoi militar a fost implicat intr-un accident, joi dimineața, in Iași. Un TAB a zdrobit o mașina, condusa de o femeie. Se pare ca o șoferița nu a acordat prioritate de trecere unei coloane de TAB-uri ale armatei și a intrat in coliziune cu unul dintre ele. Ea a fost transportata la spital. TAB-ul…

- Un sofer a fost prins de politisti sub influenta substantelor interzise, dupa ce a intrat cu masina pe care o conducea intr-o poarta.Deși aparatul drugtest iesișe negativ, el a recunoscut ca s-a drogat. Incidentul s-a petrecut pe o strada din cartierul Ronat, din Timisoara. Barbatul de 40 de ani a pierdut…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…