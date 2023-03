Stiri pe aceeasi tema

- In orasul Targu-Ocna din judetul Bacau, un pod CFR care se afla intr-o stare vizibila de degradare este sustinut de luni de zile cu ajutorul unor proptele din lemn. Podul se afla pe raza Sucursalei Regionale de Cai Ferate Galati – Sectia L 5 Targu-Ocna si este tranzitat zilnic de zeci de trenuri. Cei…

- Podul CFR din orașul Targu-Ocna, județul Bacau, este susținut de proptele din lemn de mai multe luni, in ciuda starii evidente de degradare. Podul aparține Sucursalei Regionale de Cai Ferate Galați, Secția L 5 Targu-Ocna, și este folosit zilnic de zeci de trenuri, potrivit g4media.ro . Locuitorii din…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, luni seara, in judetul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in regiune in ultimele ore. ”In ziua de 06 Martie 2023, la ora 21:17:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea…

- La data de 22 februarie a.c., in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie au identificat un barbat, de 55 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul I.C. Bratianu, din municipiul Constanta, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- Dan Tesloianu, medicul cardiolog din Iasi acuzat ca reutiliza stimulatoare cardiace de la pacienți decedați , a fost retinut pentru 24 de ore. Cardiologul Dan Tesloianu, acuzat de procurori ca a reutilizat dispozitive medicale intracardiace reciclate de la persoane decedate, a fost reținut pentru 24…

- Nr.60415 din 13 februarie 2023 BULETIN DE PRESA Perchezitie domiciliara intr un dosar penal de inselaciune La data de 10.02.2023, politistii din Targu Ocna au efectuat o perchezitie domiciliara, la locuinta unui tanar de 30 de ani, banuit de comiterea a doua infractiuni de inselaciune. Acesta a fost…

- O fetita de 2 ani a fost ranita luni dupa ce masina condusa de mama ei a intrat in coliziune cu un alt autoturism, pe drumul national 15, in orasul Roznov. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce o tanara, de 25 ani, din Piatra Neamt, conducea un autoturism pe DN 15, in…

- O fata de 16 ani din județul Bacau a fost gasita parțial carbonizata in gradina locuinței sale, din comuna Bogdanești. O fata de 16 ani, din comuna Bogdanești, județul Bacau, a fost gasita, luni seara, de membrii familiei, parțial carbonizata, in gradina locuinței, scrie Mediafax. Fii la curent…