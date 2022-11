Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii piteșteni ancheteaza agresarea unui copil de catre alți minori, in municipiul Pitești. Cea care a sesizat oamenii legii este mama puștiului batut, elev la o școala din Pitești.

- Un barbat de 55 de ani din Moldova Noua acuza ca trei polițiști l-au sechestrat și batut cu bestialitate, rupandu-i un picior, dupa care l-au aruncat in Dunare. Incidentul a avut loc in ianuarie 2021, iar DIICOT a transmis astazi, 5 noiembrie, ca cei trei politisti au fost retinuti . Puiu Holic a susținut…

- O tanara din orașul american Dallas a fost impușcata de amicul ei dupa ce aceasta l-a batut la un meci de baschet. Poliția a declarat ca nu au fost facute arestari, iar ancheta este in curs de desfașurare, informeaza Observatornews. Potrivit familiei victimei Asia Womack, aceasta a fost impușcata dupa…

- Tragedie aseara in Sighetu Marmației. Un barbat de 54 de ani din municipiu, aflat intr-un scaun cu rotile electric, a fost lovit mortal de tren. Alarma s-a dat la ora 21.25, in seara zilei de 28 septembrie, fiind anunțați polițiștii postului de poliție TF Sighet despre incident. Accidentul feroviar…

- Politistii ieseni au deschis o ancheta, dupa ce doua eleve de clasa a noua s-au batut, sub privirile colegilor, care au filmat incidentul fara sa intervina in vreun fel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat in varsta de 64 de ani din comuna Cucuteni a murit dupa ce a fost injunghiat azi noapte de sotia sa. Totul ar fi inceput in urma consumului de alcool si a unor agresiuni fizice si verbale. Barbatul ar fi incercat sa isi loveasca sotia cu o ranga, iar aceasta a vrut sa se apere. Solicitarea…

- Pierre-Emerick Aubameyang a trait momente de groaza in aceasta dimineața. „El Pais” scrie patru barbați mascați au intrat in casa atacantului formației FC Barcelona și i-au amenințat cu armele pe el și pe soția acestuia. Atacatorii au plecat cu toate bijuteriile care se aflau in seif. Poliția a gasit…

- Un barbat in varsta de 79 de ani din Constanta a fost arestat preventiv dupa ce si-a ucis sotia, pe care a sugrumat-o si a lovit-o cu pumnul in figura. El a incercat sa pacaleasca anchetatorii si a inventat alte moduri in care s-ar fi ranit. Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a transmis,…