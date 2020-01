Un nou serviciu pentru bogatii lumii: Pentru suma potrivita, internetul "uita" ce nu-ti convine sa stie lumea despre tine Internetul, despre care stim ca in mod normal nu uita niciodata, poate, pentru suma potrivita, suferi uneori si convenabile pierderi de memorie - sau cel putin sa isi aminteasca mai greu anumite chestiuni.



Un nou tip de afacere, ce consta in estomparea urmelor digitale inoportune ale platitorului, persoana fizica sau juridica, din mediul online, cunoaste avant. Companiile de gestionare a reputatiei executa planuri ample pentru a se asigura ca publicitatea negativa si controversele in care au fost implicati clientii lor in trecut nu mai apar pe prima pagina a rezultatelor cautarilor dupa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

