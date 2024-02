Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de companii din peste 50 de tari participa la Salonul aviatic din Singapore, axat pe avioane de aparare si comerciale si condus de giganti ai industriei occidentale precum Airbus, Boeing si Lockheed Martin si concurentii lor chinezi, cum ar fi COMAC si AVIC. Companii ruse precum Russian…

- Mihai Bobonete a fost recent invitat in emisiunea „La Maruța”, unde a avut numai cuvinte de lauda la adresa Antoniei. Actorul din „Las Fierbinți” i-a luat apararea iubitei lui Alex Velea, dupa ce a fost criticata ca nu vorbește corect limba romana.Antonia este una dintre cele mai indragite artiste din…

- Shubal, fiul lui Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian al securitații naționale, a incarcat pe contul sau X. fostul Twitter, o fotografie cu președintele american Joe Biden, in dreptul careia a scris „Alzheimer: boala degenerativa severa”. Tatal sau și-a cerut scuze, tanarul a șters postarea, scrie Canal…

- Leul a profitat de status quo-ul existent pe marile piețe, și a stagnat fața de euro, care se anticipeaza ca va trece de pragul de 5 lei in cursul acestui an, ceea ce ar echivala cu apreciere de circa 0,5 – 0,7%. Cursul euro a scazut marginal de la 4,9731 la 4,9730 lei, in timp ce culoarul de tranzacționare…

- Leul a avut o evoluție pozitiva fața de euro in prima ședința a pieței valutare din 2024. In schimb, moneda americana s-a apreciat cu 1,21%, continuand evoluția care s-a conturat marți, cand indicele dolarului fața de principalele valute a cunoscut cea mai mare creștere zilnice incepand cu luna octombrie.…

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei, care vor sa-si extinda afacerile in Europa de Est, vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut-o marti cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…

