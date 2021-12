Un nou seism zguduie Centru de Copii și Juniori Trei dintre cei patru antrenori ai Politehnicii care au dat examen pentru a urma cursurile in vederea obtinerii licentei A nu au trecut nici de proba teoretica Semnalate in mod repetat, problemele grave de la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii continua sa apara, pe banda rulanta, nimeni neavand curajul de a face ordine intr-un sector macinat de ani buni de scandaluri si rezultate proaste. Ultimul episod care a zguduit sectorul juvenil al fotbalului iesean este legat de examenul de admitere la cursurile pentru obtinerea licentei A de antrenor, la care au participat patru tehnicieni… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sefii Politehnicii doresc sa continue politica de economii Dupa cum v-am informat in repetate randuri, Politehnica Iasi a risipit multi bani in sezonul de toamna. Echipa ieseana a cheltuit circa 700 000 de euro in sase luni pentru a ierna cu un singur punct peste un loc care duce la barajul de retrogradare…

- REȘIȚA – Juniorii U17 și U19 de la CSM Reșița, pregatiți de Leontin Doana, Dan Boltașiu, Calin Bota și coordonatorul Calin Cheregi, au obținut calificarea in play-off-ul Campionatului Național. De remarcat faptul ca echipa U19 a terminat campionatul fara infrangere, cu victorii pe linie. Ambele grupe…

- Cazurile severe de coronavirus se previn cu vaccinuri, dar raman multe de facut pentru a dezvolta medicamente care sa ii trateze pe cei care au fost infectați. Dar, arsenalul angajaților din domeniul sanatații este pe cale sa devina mult mai mare, relateaza DPA. Pentru a completa vaccinurile Covid-19…

- Bascanul Gagauziei, Irina Vlah, asteapta de 10 luni o intrevedere cu presedintele Maia Sandu pentru a discuta problemele autonomiei, inclusiv, studierea limbii romane in regiune. Declaratiile au fost facute in emisiunea "In centrul atentiei" de la Publika TV.

- Studiul a fost realizat de Pfizer si reteaua de sanatate americana Kaiser Permanente, in perioada 4 decembrie 2020 - 8 august 2021.Cercetatorii au analizat datele medicale obținute de la 3,4 milioane de persoane din California de Sud.Una dintre concluzii este ca eficacitatea vaccinului impotriva riscului…

- Toate cele trei echipe juvenile ale Politehnicii au pierdut in etapa a VII-a a Ligii Elitelor, desi doua au jucat acasa Modul in care s-a lucrat in ultimii ani la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii si lipsa de reforme din ultima perioada genereaza noi rezultate umilitoare pentru sectorul…

- Big Data inseamna procesare, analiza si predictie avand la dispozitie capacitati imense de stocare a datelor din mediul digital. Aceste date sunt frecvent descrise de o componenta a informaticii numita Artificial Intelligence - AI (inteligenta artificiala), mai exact de un domeniu al AI numit „invatare…

- Esecul din Cupa in fata unei echipe din esalonul trei, a mai aratat inca o data nivelul sectorului juvenil al Politehnicii. (foto: www.politehnicaiasi.ro) De ani buni, „Ziarul de Iasi", si nu numai, lanseaza semnale de alarma legate de modul in care se lucreaza la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii,…