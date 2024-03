Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din București, dar și cei din alte zone ale țarii, așteapta cu nerabdare vacanța de schi 2024. Perioada in care elevii din Romania vor avea o saptamana libera a fost stabilita diferit pentru fiecare județ. Sursa articolului: Cand au elevii din București vacanța de schi 2024. Zilele in care copiii…

- La Muzeul de Științele Naturii din municipiul Suceava se deruleaza, pe tot parcursul lunii februarie, activitați din cadrul programului Zilele animalelor salbatice, tema aleasa fiind „Ziua Ursului".Este vorba de lecții muzeale atractive pentru copii, in care specialiștii le vor povesti ...

- Zeci de persoane, multe dintre ele ramase neidentificate, și-au facut tratamente stomatologice in casa unui individ din județul Ilfov, fara sa știe ca respectivul nu avea niciun fel de studii in domeniul medical.Oamenii au mers cu incredere la cabinetul din comuna Gruiu pentru ca au vazut ca ”domnul”…

- Un copil de sase ani a fost transferat de la Sibiu la Spitalul Clinic de Urgenta „Marie Curie” din București, dupa ce o petarda i-a explodat in mana stanga si i-a ranit trei degete. Un alt copil, impreuna cu care se juca, a fost și el ranit și el, dar ușor, informeaza Agerpres. Doi copii in varsta de…

- Comunicat Jandarmeria Arad. In perioada 23 decembrie – 26 decembrie a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad au acționat pentru asigurarea unui climat... The post Rezultatele obținute de jandarmii aradeni pe perioada minivacanței de Craciun appeared first on Special Arad ·…

- In ziua in care se implinesc 34 de ani de la Revolutia Romana, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a ținut sa transmita un mesaj. In text, oficialul arata cu degetul catre Justiție care nu ar fi fost capabila sa ofere romanilor adevarul despre Revoluție: „Au urmat alte zile la fel de dramatice…

- Amalia Nastase s-a mutat in casa noua alaturi de familia ei și este foarte bucuroasa de schimbarea facuta. Fosta soție a lui Ilie Nastase a explicat de ce a ales sa se mute intr-un alt cartier.Deși statea intr-o vila superba impreuna cu familia ei, Amalia Nastase a luat decizia de a se muta intr-o alta…