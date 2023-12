Tommy Lee, bateristul formatiei Motley Crue, a fost acuzat ca a agresat sexual o femeie in timpul unui zbor cu elicopterul spre Los Angeles, in 2003, conform unui nou proces in care este implicat muzicianul, relateaza duminica DPA/TCA.

Intr-o plangere depusa vineri in Los Angeles, consultata de revista Rolling Stone, o femeie identificata sub pseudonimul Jane Doe l-a acuzat pe Lee de agresiune dupa ce ar fi fost "ademenita" de pilotul lui Lee.

Starul rock este acuzat ca a "pipait-o cu forta, a sarutat-o, a penetrat-o cu degetele si a incercat sa o convinga sa intretina relatii sexuale…