Un nou proiect european la Primăria Huși Astazi, de la ora 11, la Primaria municipiului Huși se lanseaza un nou proiect european – “Implementarea unui sistem de management al performanței și calitații”, cu o durata de 16 luni. “Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme integrate de management al calitații și performanței, in vederea optimizarii proceselor decizionale și de sprijin a cetațenilor, susținut de o dezvoltare a abilitaților personalului de la nivelul solicitantului. Grupul ținta este format din 30 de funcționari publici și/sau aleși locali, care vor participa la instruirile programate… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S.C Sacris Impex SRL , in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „ Achizitie utilaje pentru fabricarea mobilei ”, cod SMIS 112443, finanțat prin REGIO – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea…

- Ministrul Sanatații Sorina Pintea, președintele ANMCS Vasile Cepoi, profesori universitari și medici renumiți vor argumenta necesitatea unui management performant in sanatate și vor raspunde intrebarilor participanților, legate de acest subiect. Sub egida Autoritații Naționale de Management al Calitații…

- Schimbul prin care principalele companii de utilitati din Germania vor imparti activele furnizorului de energie Innogy ar putea face sectorul mai competitiv, a afirmat luni ministrul Economiei, Brigitte Zypries, semnaland sprijinul autoritatilor de la Berlin pentru aceasta tranzactie, transmite Reuters,…

- Sub tema „Ameliorarea calitații vieții pacienților spitalizați – evaluare și perspective”, evenimentul va avea loc in data de 30 martie, in Amfiteatrul Facultații Controlul și Expertiza Produselor Alimentare a Universitații Bioterra. In contextul in care evaluarea și acreditarea Autoritații Naționale…

- Municipiul Turda a semnat contractul de finanțare nr. 44/26.01.2018 pentru proiectul „Consolidarea capacitații instituționale a Primariei Municipiului Turda prin implementarea sistemului de management al calitații”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativa, cofinanțat de Uniunea…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres și coletarie de pe piata locala, are un nou director comercial, Radu Dumitru Stanescu, cu o experiența de peste 20 de ani in management și consultanța, acumulata in organizații locale și multinaționale din Europa de Est, Centrala și…

- Proiectul „Sistemul de management al calitatii conform ISO 9001” a fost depus de Consiliul Judetean Arad spre finantare prin Programul Operational Capacitate Administrativa si presupune structurarea unui sistem prin care obiectivele organizatiei sa fie atinse in mod real si cu eficienta. Concentrarea…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentat legal de d-nul Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020; Agenția pentru Dezvoltare Regionala…