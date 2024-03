” Edenred, liderul pietei de beneficii extrasalariale in Romania, anunta numirea lui Gorkem Oran in functia de director general Edenred Romania, incepand cu data de 1 martie 2024. Principalele sale obiective sunt consolidarea pozitiei de lider a Edenred in industria de beneficii pentru angajati si dezvoltarea businessului, cu accent pe inovatie si cresterea gradului de satisfactie a clientilor din Romania”, anunta compania. Cu peste 15 ani de experienta in vanzari, Gorkem Oran s-a alaturat echipei Edenred Turcia in 2019 in calitate de chief sales officer. In 2022, a fost promovat in functia de…