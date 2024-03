Uniunea Europeana a transmis statelor membre ca trebuie sa intensifice si sa grabeasca implementarea masurilor anti-poluare. Printre aceste actiuni se numara si eliminarea centralelor de apartament, pana in 2040. Scopul? Reducerea consumului de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul cladirilor. De ce populatia nu trebuie sa intre in panica […] The post Vor fi nevoiti romanii sa-si desfiinteze centralele de apartament? Cum raspunde Radu Opaina, fost director RADET first appeared on Ziarul National .