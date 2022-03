Un nou mesaj al Ministerului Apărării pentru militarii români decedați miercuri: „Am pierdut, aseară, opt români curajoși” Ministerul Apararii Naționale (MApN) a transmis, joi, un mesaj pentru cei opt militari decedați miercuri seara, despre care spune ca erau „opt romani curajoși”. „Zbor lin catre stele! Am pierdut, aseara, 8 romani curajoși, 8 militari dedicați țarii lor și misiunilor care le-au fost incredințate, 8 camarazi. In toate unitatile militare din tara si in cele dislocate in afara teritoriului national au fost organizate ceremonii militare si religioase de comemorare pentru cei opt militari cazuți la datorie. Dumnezeu sa-i odihneasca!”, a transmis, joi, MApN. Opt militari au murit miercuri seara Miercuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

