In vremea lui Ceaușescu, duminica era singura zi libera din saptamana. In mod tradițional, aceasta se petrecea impreuna cu familia. Dar „genialul conducator” se hotarase sa transforme și aceasta tradiție. Dupa cum relateaza Dumitru Popescu, zis „Dumnezeu”, unul dintre ideologii regimului, incepand din vara anului 1965, Ceaușescu le-a impus celor din jurul sau un nou […] The post Duminicile in familia Ceaușescu appeared first on Puterea.ro .