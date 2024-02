Stiri pe aceeasi tema

- Trei polițiști din Tacoma, Washington, au fost achitați de acuzațiile de omucidere in cazul din 2020, cel al lui Manuel Ellis, un barbat de culoare. Ofițerii Christopher Burbank și Matthew Collins au fost gasiți nevinovați de acuzațiile de crima și omor prin imprudența, in timp ce un al treilea ofițer,…

- Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost pus sub acuzare joi pentru noua acuzații de evaziune fiscala. Una dintre acuzații se refera și la afacerile din Romania ale lui Biden Jr, potrivit ziarului american Wall Street Journal. Actul procurorilor face referire la un acord intre Hunter…

- Un tribunal din Suedia a decis luni ca autoritatea de transport a țarii trebuie sa gaseasca o modalitate de a trimite placuțe de inmatriculare catre Tesla, care sunt blocate de lucratorii poștali, a relatat ziarul Aftonbladet, citat de Reuters.

- Benjamin Mendy, 29 de ani, vrea sa-și recupereze tot salariul pe care Manchester City nu i l-a mai platit din septembrie 2021, dupa ce fundașul stanga francez a fost acuzat de viol. Declarat nevinovat la doua procese, campionul mondial a acționat in justiție clubul englez. In vara lui 2021, Benjamin…

- O greșeala uriașa au comis anchetatorii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu. Oamenii legii au reținut un barbat nevinovat, confuzia fiind generata de prenumele Laurențiu. Mai mult decat atat, adevaratul suspect și cel care a fost dus la audieri sunt din același sat.

- Ancheta in cazul milionarului ucis la Sibiu ia o alta turnura. Anchetatorii au incatușat și audiat o noapte intreaga un barbat care nu a participat la crima, in baza declarației unuia dintre complici, fara alte probe. Omul a fost eliberat și nici pana in prezent nu au cerut mandate de arestare in lipsa,…

- Duane Davis, cel care mai este cunoscut și sub numele de "Keefe D", a fost arestat in luna septembrie a acestui an pentru uciderea lui Tupac Shakur. Barbatul a fost acuzat de crima, desi nu el a fost cel care a apasat pe tragaci in timpul asasinatului care a avut loc pe data de 7 septembrie 1996.

- Duane Davis, fostul lider al unei bande de gangsteri acuzat de crima in cazul uciderii rapperului american Tupac Shakur, in urma cu 27 de ani, a pledat nevinovat joi, la un tribunal din Las Vegas, relateaza News.ro.