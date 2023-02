Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE… In autocarul morții, care s-a rasturnat vineri pe Autostrada A1 in Slovenia, erau doi vasluieni care mergeau la munca. Din nefericire, unul dintre ei a decedat in cumplitul accident. Era un tanar de 32 ani din comuna Voinești și provenea dintr-o familie numeroasa de șapte copii. Era singurul…

- Accident de circulație vineri seara, tarziu, pe autostrada A1, la km 403, dupa nodul rutier Holdea, pe sensul Timișoara – Deva. In coliziune au fost implicate un camion și un autoturism. „La locul evenimentului s-au mobilizat pompierii Secției Ilia cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de…

- Situația traficului, pe unele drumuri din țara se circula in condiții de iarna, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca sunt precipitații sub forma de ninsoare slaba in zona de sud a județului Hunedoara (Valea Jiului), insa nu sunt restricții de trafic și nici evenimente…

- In judet se circula in conditii de iarna iar utilajele de deszapezire intervin pentru curatarea drumurilor si combaterea poleiului cu material antiderapant atat pe drumurile nationale cat si pe drumurile judetene. In aceste conditii, atentionam conducatorii auto sa circule cu prudenta, cu adaptarea…

- Pe drumurile județene din Vrancea se circula in acest moment in condiții de iarna, informeaza administrația județeana. Mai multe utilaje de deszapezire sunt prezente și acționeaza pe toata rețeaua de drumuri județene, inca de la primele ore ale dimineții, pentru a asigura un trafic normal. Se acționeaza…

- De azi-noapte, in intreg județul Buzau se circula in codiții de iarna. In timpul nopții, pe toate drumurile naționale s-a acționat cu material antiderapant. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzau, pana la orele dimineții nu au fost semnalate incidente deosebite, in…

- Accident produs sambata, in jurul pranzului, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara - Arad, in apropiere de Orțișoara. Au fost implicate doua mașini și o autoutilitara cu platforma, aceasta din urma rasturnandu-se.

- ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1, Sebeș – Oraștie: O persoana incarcerata dupa ce o autoutilitara s-a rasturnat Un accident rutier a avut loc luni, 5 decembrie, in jurul orei 15.30, pe autostrada A1, la kilometrul 317, sensul de mers Sebeș – Oraștie. Potrivit ISU Alba, pompierii din Sebeș intervin…