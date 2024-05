Peste 25 de milioane de lei pentru modernizarea DJ 687A Hășdat-Silvașu de Jos-Hațeg Consiliul Județean Hunedoara a demarat licitația contractului pentru executarea lucrarilor la obiectivul de investiții: „Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara’’ – DJ 687A: Hașdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg (DJ 687G), tronsonul 0+000 – 16+000. Cu o valoare estimata de 25.878.364,71 lei fara TVA, acest proiect va viza atat lucrari de construcții și instalatii, cat și organizarea de șantier, avand in vedere nevoile specifice ale zonei și atractivitatea turistica pe care… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

