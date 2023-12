Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Luvru din Paris va majora in 2024, pentru prima oara in ultimii 7 ani, taxa de intrare cu 29%, iar un bilet va costa in loc de 17 euro, cat este acum, 22 de euro, scrie Reuters, citat de news.ro.Luvrul, care adaposteste celebrul tablou Gioconda, cunoscut și sub numele Mona Lisa, pictat de Leonardo…

- Muzeul Luvru din Paris va crește taxa de intrare anul viitor cu 29%, in timp ce deja existau ingrijorari ca strainii care vor vizita Parisul pentru Jocurile Olimpice de anul viitor se vor confrunta cu costuri crescute, relateaza Reuters. Muzeul Luvru Foto: Adrian Langtry / Shutterstock Editorial / Profimedia…

- Muzeul Luvru a anuntat vineri o majorare a preturilor pentru biletele sale de intrare, cu sase luni inainte de Jocurile Olimpice, cand se asteapta ca Parisul sa primeasca si mai multi turisti decat de obicei, informeaza AFP. Muzeul Luvru a anuntat vineri o majorare a preturilor pentru biletele sale…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a autorizat vineri participarea sportivilor rusi si belarusi la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris sub drapel neutru, excluzand probele pe echipe si cu conditia ca ei sa nu fi sustinut activ invadarea Ucrainei de catre Rusia, informeaza AFP. Potrivit unui comunicat…

- Reprezentantii federatiilor internationale si ai comitetelor olimpice nationale au cerut, marti, admiterea "cat mai curand posibil" a sportivilor rusi si belarusi sub un drapel neutru la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, potrivit unui comunicat publicat dupa cel de-al 12-lea Summit Olimpic, informeaza…

- World Boxing l-a ales sambata pe fostul sef al federatiei olandeze, Boris van der Vorst, in functia de prim presedinte, cu sarcina de a asigura viitorul olimpic al sportului dupa Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris, relateaza Reuters. Forul separatist a fost lansat in aprilie, dupa o lunga…

- Rusia va organiza Jocurile Mondiale ale Prietenie, in perioada 15-29 septembrie 2024, ca alternativa la Jocurile Olimpice de la Paris, unde participarea sportivilor rusi nu este inca asigurata, informeaza agentia EFE.

- Politia poloneza a incercuit sambata Piata Pilsudski din centrul Varsoviei din cauza unei amenintari cu bomba, cu o zi inainte de desfasurarea unor alegeri legislative cu mare miza, transmite Reuters. Citește și: Muzeul Luvru din Paris a fost inchis din cauza unor amenințari cu bomba Potrivit presei…