Un miliardar bolivian a cumpărat compania românească Air Connect AeroItalia a cumparat Air Connect, societate inființata anul trecut de catre un fost director in Blue Air. Aeroitalia, companie aeriana deținuta de miliardarul bolivian German Efromovich, a cumparat compania aeriana Air Connect. Efremovich a mai deținut in trecut compania aeriana Avianca, care astazi este cel mai mare operator din Columbia. „Aeroitalia anunța ca a finalizat achiziția a 93,86% din compania aeriana regionala Air Connect. Aceasta achiziție va permite Aeroitalia sa-și consolideze prezența pe piața regionala italiana și iși va consolida capacitatea catre hub-ul Roma Fiumicino”, a anunțat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

