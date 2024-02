Un migrant a fost înjunghiat mortal pe o stradă din Timișoara. Poliția în caută pe agresor Un trecator l-a vazut, miercuri noapte, pe tanarul migrant prabusit la pamant pe strada Caprioarei din Timișoara si a sunat la numarul de urgente 112, informeaza Opinia Timișoarei.Migrantul, un cetațean afgan in varsta de 28 de ani, a fost injunghiat direct in inima, iar ucigașul a fugit de la locul faptei, fiind cautat de polițiști. Medicii de pe ambulanța sosiți la locul atacului nu au mai putut face nimic pentru victima și au declarat decesul barbatului.Din primele date, in urma unui scandal care a avut loc in strada intre mai mulți migranți, tanarul a fost ucis cu trei lovituri de cuțit de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

