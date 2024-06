Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii exasperați de galagia facuta de doua firme de construcții pe un șantier din zona Aradului i-au chemat pe cei de la poliția locala in ajutor. Aceștia i-au sancționat pe cei care inca nu oprisera lucrarile la miezul nopții.

- Un caine care a fost pierdut in 2022 de proprietarii sai din Timisoara a fost gasit joi de politistii de la Protectia Animalelor Caras-Severin pe o strada din comuna Farliug. Cațelul a fost identificat datorita microcipului și a fost predat stapanilor sai, a anunțat IPJ Caras-Severin.Cainele, pe nume…

- Politistii locali din Timisoara au dat 82 de amenzi intre 2.000 si 10.000 de lei in urma unei actiuni de identificare a soferilor care staționeaza pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați din oraș. Acțiunea cu scop preventiv inclusiv pentru reprezentanții supermarketurilor care au fost informați…

- ”La data de 25.04.2024, o fetita de patru ani a sarit in fata unui autoturism care circula pe strada Pricazului, din Orastie, fiind ranita, dupa care a fost dusa de conducatorul auto la UPU Orastie”, a transmis IPJ Hunedoara.Potrivit politistilor, fetita de 4 ani a fost lasata nesupravegheata si…

- Un copil dezorientat și cu probleme de natura psihica a fost gasit vineri de polițiștii locali pe o strada din Timișoara. Intr-o clipa de neatenție, el ar fi plecat de langa tatal sau și s-a pierdut.

- „La data de 22 aprilie 2023, in jurul orei 18:30, Politia Municipiului Orastie a fost sesizata de catre o persoana cu privire la faptul ca, pe strada General Zarnescu din municipiul Orastie, se afla o persoana cazuta in stare de inconstienta.Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca este vorba…

- Un barbat, in varsta de 75 de ani, a condus un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara dinspre Pestalozzi catre Calea Buziașului, iar la intersecție cu strada Gloriei a patruns pe liniile de tramvai și a intrat in coliziune frontala cu un stalp. In urma impactului, conducatorul auto și cei…