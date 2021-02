Cercetatorii de la Universitatea Oxford au descoperit ca un medicament comun in tratarea astmului poate reduce cu 90% riscul de spitalizare a pacienților cu COVID-19 – insa un medic roman folosea medicamentul din vara. Este vorba despre doctorul Gilda Popescu, de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, ca a anunțat ca a administrat paciențior cu plamanii afectați de COVID-19 medicamentul in cauza, Pulmicort, iar boala a involuat. Studiul realizat de experții de la Oxford a analizat steroidul budenosida, vandut sub numele de Pulmicort, folosit in cazul bolnavilor de astm, dar și la tratarea…