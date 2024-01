Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 280 de arbori vor fi plantati pana pe 15 decembrie, pe arterele Nicolae Balcescu, Gheorghe Magheru, Lascar Catargiu, Regina Elisabeta, Splaiul Independentei, precum si in Parcul Cismigiu.

- Craciunul este mai mult decat o sarbatoare, este o stare de spirit. Inseamna speranța, bunatate, amintiri, motivul de bucurie a celor mici și pretextul de a crede in magie pentru noi, adulții. Caravana Coca-Cola – camioanele roșii ale Moșului care se plimba in luna decembrie din oraș in oraș și te inspira…

- Linia 100 va avea o frecventa de 15 minute pe timpul zilei, va opera pe acelasi traseu, avand mai putine statii din 2 decembrie 2023, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).S-a dispus infiintarea acestei linii ca urmare a numeroaselor sugestii…

- Din 2 decembrie, linia 783 spre Aeroportul Otopeni devine 100, autobuzul va opri „doar in stațiile care sunt principalele puncte de legatura”, iar drumul pana la Aeroport va fi parcurs mai rapid, au anunțat vineri, 24 noiembrie, primarul general Nicușor Dan și STB.Autobuzul 783 spre Aeroportul Otopeni…

- Manifestația a fost declarata si avizata in cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice din Primaria Municipiului București. Conform prevederilor Legii nr. 60 din 1991 (republicata) privind organizareași desfașurarea adunarilor publice, cu modificarile și completarile ulterioare,…

- Targul de Craciun din Piața Constituției va avea loc in perioada 30 noiembrie-26 decembrie, a anunțat Primaria Capitalei. Municipalitatea vrea sa inchirieze luminițe pentru sarbatorile dedicate Craciunului, dar și sa cumpere decorațiuni in valoare de circa doua milioane lei. Luminițele urmeaza sa fie…

- Luminițele vor fi puse in centrul orașului: bd. Magheru, bd. Balcescu, Calea Victoriei, bd. Aviatorilor, bd. Ic Bratianu, Piața Romana, Piața Charles de Gaulle, bd. Constantin Prezan, Piața Victoriei.„In acest an se vor inchiria motive luminoase cu tema „Sarbatori de iarna impreuna in București””, se…