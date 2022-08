Un libanez, Bassam, ia ostatici într-o bancă şi cere să încaseze economii pentru a plăti o operaţie a tatălui său Agentia bancara a Federal Bank, situata in apropiere de strada comerciala Hamra, era incercuita, joi dupa-amiaza, de un cordon de securitate impozant, a constatat un junalist AFP. LIVE: Man takes hostages at the Federal Bank of Lebanon — Reuters (@Reuters) Clientul furios ”a intrat cu o pusca de vanatoare si materiale inflamabile si a amenintat angajatii sa-i dea economiile”, declara una dintre surse. Alta sursa precizeaza ca barbatul, in varsta de 40 de ani, a ”stropit cu benzina, a inchis intrarea bancii si-i retine pe angajati ostatici”. Potrivit agentiei libaneze de presa NNA, barbatul a ”amenintat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

