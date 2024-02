Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Hezbollah a amenințat joi Israelul ca ”va plati prețul" pentru uciderea a 10 oameni in sudul Libanului. Armata israeliana a aratat ca a ucis trei membri ai unitații de elita Radwan a Hezbollah intr-o "lovitura aeriana precisa" in Nabatieh, fara a menționa insa eventuale victime civile, relateaza…

- Israelul a efectuat miercuri raiduri aeriene asupra Libanului vecin, ucigand cel putin noua persoane potrivit unor surse libaneze, in urma unui atac cu rachete in care a fost ucis un soldat israelian, o "escaladare periculoasa", potrivit ONU, care se teme de o conflagratie regionala, scrie AFP, conform…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu va elibera "mii de teroristi" palestinieni in schimbul eliberarii ostaticilor detinuti in Fasia Gaza, in cadrul unui acord de incetare a focului discutat in prezent, relateaza AFP, citata de Agerpres."Nu ne vom retrage armata…

- Israelul a anuntat miercuri ca a lovit din nou pozitii ale miscarii pro-iraniene Hezbollah din sudul Libanului, pe masura ce tensiunea la granita israeliano-libaneza se intensifica, au anuntat surse de securitate israeliene si libaneze, relateaza dpa.

- La gradina zoologica din orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, zeci de locuitori ai enclavei palestiniene, saraci, campeaza intre cuștile in care maimuțele, papagalii și leii infometați cer hrana dupa 12 saptamani de la inceperea ofensivei israeliene, relateaza luni, 1 ianuarie, Reuters.Aproape toți…

- IDF se pregatește sa inunde tunelurile de sub Gaza, punand la punct un sistem amplu de pompe, insa e de așteptat ca operațiunea sa aiba loc dupa ce vor fi eliberați toți ostaticii, avand in vedere ca Hamas a anunțat ca mulți dintre prizonieri sunt ținuți sub pamant.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos,…

- Israelul a bombardat sambata sudul Libanului in a doua zi de violente dupa esecul prelungirii armistitiului cu Hamas, Hezbollah anuntand ca unul dintre luptatorii a fost ucis, transmite Reuters, conform Agerpres.Un purtator de cuvant al UNIFIL, Forta interimara a ONU in Liban, a declarat pentru Reuters…

