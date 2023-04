Anuntul, facut saptamana trecuta, la reuniunea anuala a investitorilor din Tampa, Florida, a gigantului american de retail, vine pe masura ce Walmart isi foloseste din ce in ce mai mult magazinele uriase pentru a gestiona livrarile de comenzi online si investeste masiv in automatizare pentru a accelera procesarea comenzilor la unitatile sale de onorare a comertului electronic.Nu este clar daca aceasta miscare va duce la mai multe concedieri la cel mai mare angajator privat al Statelor Unite, cu aproximativ 1,7 milioane de muncitori din SUA si alti 60.000 in strainatate.Compania a spus ca masurile…