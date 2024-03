Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit platformei de tranzacționare Coindesk, costul bitcoin in timpul sesiunii de tranzacționare a crescut cu 9,68% pana la 56,686 mii de dolari. Ultima data cand costul bitcoin a depașit 56 mii de dolari a fost pe 2 decembrie 2021. Potrivit datelor Coindesk, valoarea bitcoin creștea cu 9,68% la…

- Decizie fara precedent: Trump a pierdut procesul cu statul New York și a fost amendat cu 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara Donald Trump a fost amendat vineri de un tribunal din New York cu aproape 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara in...

- Leul a avut o evoluție stabila joi fața de principalele monede, cursul acestora cunoscand modificari de mica amploare. Media euro a inregistrat o scadere minima, de la 4,9724 la 4,9723 lei, iar tranzacțiile se realizau intre 4,971 și 4,973 lei, valori identice cu cele de miercuri. Nivelul ridicat al…

- Bitcoin a urcat marți la peste 45.000 de dolari pe unitate, pentru prima data din aprilie 2022, pe masura ce increderea investitorilor intr-o potențiala aprobare a unui fond tranzacționat la bursa a continuat sa creasca. Conform Coin Metrics, cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins marți dimineața…

- Valoarea de piata a tuturor celor 371 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) - atat pe Piata Reglementata (PR), cat si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) - a depasit in premiera nivelul de 301 de miliarde lei la finalul primelor 11 luni ale acestui an, anunta Bursa. Companiile…

- Valoarea de piata a bursei Indiei a depasit-o pe cea a bursei din Hong Kong, devenind a saptea cea mai mare din lume, pe masura ce optimismul cu privire la perspectivele economice ale tarii au crescut. La sfirsitul lunii noiembrie, capitalizarea totala de piata a Bursei Nationale de Valori din India…

- Elon Musk, miliardarul CEO al Tesla și proprietarul X Corp, incearca sa stranga 1 miliard de dolari pentru noua sa companie de inteligența artificiala, xAI, conform unui nou document depus la Comisia de Valori Mobiliare și Bursa din SUA.