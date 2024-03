Bitcoin a urcat, luni, la maximul ultimimilor 2 ani, depașind 64.000 de dolari, informeaza Reuters. Cea mai mare criptomoneda a caștigat 50% din valoarea de piața in acest an, cea mai mare creștere avand loc in ultimele saptamani, cand volumul de tranzacționare a crescut pentru fondurile Bitcoin listate in SUA.