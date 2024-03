Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin este aproape de un nou varf. In ultimele cateva zile, moneda virtuala a depașit 60.000 de dolari și totul a inceput cu o decizie fara precedent a Comisiei pentru Bursa și Valori Mobiliare (Securities and Exchange Commission – SEC) a Statelor Unite. Pe 12 noiembrie 2021, un singur…

- Actuala echipa guvernamentala ar urma sa fie remaniata in scurt timp, astfel incat miniștrii care doresc sa candideze la alegerile locale sau europarlamentare sa o poata face fara sa mai fie in funcție. Premierul Marcel Ciolacu pregatește o mișcare in acest sens, in condițiile in care demnitarii de…

- Soțul unei angajate a companiei petroliere BP a fost acuzat de insider trading in SUA, in urma unor afirmații potrivit carora ar fi ascultat detalii despre apelurile efectuate de soția sa in timp ce lucra de acasa, scrie BBC . Comisia americana pentru valori mobiliare și schimburi bursiere (US Securities…

- Leul a avut o evoluție stabila joi fața de principalele monede, cursul acestora cunoscand modificari de mica amploare. Media euro a inregistrat o scadere minima, de la 4,9724 la 4,9723 lei, iar tranzacțiile se realizau intre 4,971 și 4,973 lei, valori identice cu cele de miercuri. Nivelul ridicat al…

- Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA, cu rolul de a proteja investitorii, a aprobat joi listarea a 11 fonduri la bursele Nasdaq, NYSE și CBOE. In contextul ingrijorarilor SEC legate de manipulare, Nasdaq și CBOE au implementat un sistem de monitorizare a pieței impreuna cu Coinbase,…

- Monedele de la marginea zonei euro aveau miercuri o evoluție destul de stabila, modificarile de curs fiind minime. Astfel, de la inceputul anului, euro nu a depașit pragul de 4,9750 lei. In data de 19 mai 2023 moneda unica a atins un maxim istoric de 4,9783 lei. Media euro a crescut de la 4,9715 la…

- Salariile din invatamant urmeaza sa fie majorate cu 20%, in medie, din 2024, urmand sa fie emisa o ordonanta de urgenta separata in acest sens, au anunțat Sindicalistii din Educatie, dupa intalnirea de joi, de la Guvern, cu premierul. Majorarea va avea, insa, loc, in doua etape și nu toata lumea va…

- Elon Musk, miliardarul CEO al Tesla și proprietarul X Corp, incearca sa stranga 1 miliard de dolari pentru noua sa companie de inteligența artificiala, xAI, conform unui nou document depus la Comisia de Valori Mobiliare și Bursa din SUA.