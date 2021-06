Stiri pe aceeasi tema

- Un lac de mari dimensiuni situat in estul calotei glaciare Amery, a treia ca marime din Antarctica, a disparut brusc, lasand in urma un crater de peste 10 kilometri patrati si o adancime de 80 de metri, relateaza The Independent citand o analiza a acestui eveniment, publicata in jurnalul Geophysical…

- Un lac de mari dimensiuni situat in estul calotei glaciare Amery, a treia ca marime din Antarctica, a disparut brusc, lasand in urma un crater de peste 10 kilometri patrati si o adancime de 80 de metri, relateaza The Independent citand o analiza a acestui eveniment, publicata in jurnalul Geophysical…

- Oamenii de stiinta au descopeit ca un lac a disparut din Antarctica. Avea o suprafata de 60 de kilometri patrati si nu s-a mai regasit in regiunea calotei de gheata Amery Shelf. Analiza cercetatorilor descrie cum cantitatea de 600 - 750 de milioane de metri cubi de apa s-a scurs intr-o crevasa si a…

- Studiind imaginile Antarcticii din satelit, oamenii de știința au descoperit dispariția unui mare lac antarctic, in care vara se aduna apa topita. Cercetatorii au anunțat ca rezervorul situat pe raftul de gheața Ameri din Antarctica de Est putea acumula 600-750 milioane de metri cubi de apa. Analiza…

- Momente cumplite pentru familia lui Mihai Cristian Csillag, un tanar bucatar care a participat in urma cu cațiva ani la Chefi la cuțite. Acesta este dat disparut de peste trei luni și nimeni nu mai știe nimic de el, nici macar rudele sale. Disperata, mama lui a facut un apel disperat pe rețelele de…

- Americanii din trei state din Midwest au fost speriati de roiuri de drone care au zburat in formatie deasupra caselor si autostrazilor in 2019 si 2020, iarna, in dimineti uneori cetoase, iar apoi aceste drone misterioase au disparut brusc.

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, este unul dintre utilizatorii Signal, dar probabil nu a renuntat, inca, la WhatsApp. Hack-ul Facebook reiesit recent la iveala, prin care au fost expuse datele a peste jumatate de miliard de utilizatori, a scos la iveala o alta informatie interesanta: Mark…

- Cel mai vechi complex de productie a sarii din vestul Europei a fost adus la lumina de arheologi in zona de coasta a comitatului istoric britanic Yorkshire, o descoperire ce ar putea revolutiona datele cunoscute despre economia din perioada preistorica a Marii Britanii, relateaza miercuri The Independent.…