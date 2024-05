Organizatorii celei de-a XLIV-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș și Lancram va invita vineri, 17 mai 2024, incepand cu ora 19.30, in sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, la o intalnire onesta cu Nicolae Steinhardt prin intermediul „Jurnalului fericirii”, cunoscuta carte de memorii și eseuri a scriitorului care […] The post Vineri, 17 mai 2024: Regizorul Florin Coșuleț ne deschide „Jurnalul fericirii”, in cadrul Festivalului „Lucian Blaga” de la Sebeș first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .