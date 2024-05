Stiri pe aceeasi tema

- O cititoare Bistrițeanul.ro ne-a scris ingrijorata de situația unui nuc de pe Aleea Iasomiei nr. 3 in fața scarii C. „…E ciudat, e luna mai, iar celalalt nuc din spate este verde. Am gasit gauri date in jurul lui, la baza, și o substanța neagra in interior… Pare motorina, ulei ars, nu știu… Cineva incearca…

- Un cititor Bistrițeanul.ro ne-a transmis ieri cateva fotografii, ingrijorat ca au inceput sa dispara copaci și pe str. General Grigore Balan. „E o bataie de joc sinistra!”. Cristian Țetcu, șeful Direcției de Servicii Publice Bistrița, a explicat pentru Bistrițeanul.ro intreaga situație: Saptamana trecuta,…

- Robert Sighiartau, candidatul PNL la Consiliul Județean este de parere ca stadionul Jean Padureanu trebuie cumparat fie de Primaria Bistrița, fie de Consiliul Județean și „redat” bistrițenilor, care sa poata face sport acolo fara restricții. Prezent la Bistrițeanul Live, Robert Sighiartau, candidatul…

- In Parcul Eminescu, pe cateva foste locuri de parcare, a fost amplasata o toaleta inteligenta, care se igienizeaza singura. Pe doua astfel de toalete, Primaria Bistrița a platit jumatate de milion de lei. Promise inca din toamna anului 2021 cand s-a și organizat o licitație publica pentru achiziționarea…

- Doar de pe Pietonalul Liviu Rebreanu au disparut 7 copaci in ultima perioada. Astazi, muncitorii Direcției de Servicii Publice iși faceau de lucru in parculețul de langa Protopopiatul Ortodox, unde, de asemenea, au fost puși la pamant copaci… Culmea, Primaria Bistrița are la conducerea Direcției de…

- Potrivit edilului Bistriței, Ioan Turc a fost pornita stația de mixturi asfaltice, pusa in funcțiune de municipalitate anul trecut, la final de vara. Acesta iși propune sa asfalteze 45-50 de strazi de pamant in acest an. Primarul Ioan Turc a anunțat ca a fost repornita stația de mixturi asfaltice, cumparata…

- Gabriel Lazany, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița și candidatul PSD la Primaria Bistrița, prezent recent in emisiunea Bistrițeanul LIVE, spune ca Bistrița este un oraș total neprietenos cu persoanele cu dizabilitați. „O alta problema pe care am sesizat-o și care de-a lungul timpului…

- Procurorii DNA au luat la puricat in cursul zilei de ieri Comisariatul Județean al Garzii de Mediu. Se pare ca sunt vizate infracțiuni de corupție. Șeful Instituției, Ioan Borș ar fi fost dus la audieri. Potrivit unor surse Bistrițeanul.ro, Comisariatul Județean al Garzii de Mediu Bistrița-Nasaud a…