Gabriel Lazany: Bistrița este un oraș total neprietenos cu persoanele cu dizabilități Gabriel Lazany, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița și candidatul PSD la Primaria Bistrița, prezent recent in emisiunea Bistrițeanul LIVE, spune ca Bistrița este un oraș total neprietenos cu persoanele cu dizabilitați. „O alta problema pe care am sesizat-o și care de-a lungul timpului s-a perpetuat. Bistrița este un oraș total neprietenos cu persoanele cu dizabilitați, care este un lucru de plans. Așa era și spitalul. In 2007 am preluat mandatul de director administrativ. Faceți un exercițiu de memorie și amintiți-va ca in Bistrița, doar la spitalul mare era curtea asfaltata.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

