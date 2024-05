Stiri pe aceeasi tema

- Ziua mamei, sarbatorita in 5 mai, in Romania. Cand va fi celebrata Ziua tatalui in acest an Ziua mamei este sarbatorita in 5 mai, in Romania, in acest an. Celebrarea acestei zile a fost instituita din anul 2009. Tot in luna mai va fi sarbatorita și Ziua tatalui. Legea nr. 319/2009 prevede marcarea…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a decis inregistrarea Acordului de desfiintare a protocolului de constituire a Aliantei Electorale PSD-PNL incheiat la nivelul Capitalei si a protocoalelor de constituire a Aliantei electorale PSD-PNL la nivelul Sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5 si…

- Echipa Rotar și-a depus candidatura pentru Blaj. Cine se afla pe lista PNL, pentru viitorul consiliu local Echipa Rotar și-a depus candidatura pentru Blaj: Primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar și-a depus miercuri, la Biroul Electoral de Circumscripție al municipiului, candidatura pentru un nou…

- Inspecția Judiciara a cerut Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din funcție a judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu de la Judecatoria Mangalia, pe motiv ca aceasta „ar putea afecta desfasurarea cu impartialitate a procedurilor disciplinare și ar fi de natura sa aduca atingere grava prestigiului…

- Parlamentul European a adoptat miercuri cu o larga majoritate - 523 de voturi pentru, 46 impotriva si 49 de abtineri - un text de lege care reglementeaza utilizarea inteligentei artificiale, o legislatie unica in lume. Legea privind inteligenta artificiala, care este un regulament convenit in decembrie…

- Noi reguli privind pensionarea anticipata, din acest an. Concret, din luna septembrie unele categorii de angajați nu vor mai beneficia de pensionarea anticipata fara penalizare. Pensionarea anticipata fara penalizare va fi eliminata, conform noii Legi a Pensiilor, care intra in vigoare de la 1 septembrie…

- Sindicatul Aeroportuar Henri Coanda prezinta, intr-un comunicat de presa, motivele protestului de marti. ”Salariatii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti nu pot accepta tratamentul discriminatoriu la care sunt supusi prin efectele Legii 296/2023, ale Ordonantei de Urgenta 115/2023 si prin raportare…