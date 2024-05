Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 209574 122 din 15 mai 2024 COMUNICAT DE PRESA PERIOADA DE INSCRIERE LA SESIUNEA DE ADMITERE IN SCOLILE DE POLITIE, PRELUNGITA PANA LA DATA DE 16 MAI 2024 Perioada de inscriere a candidatilor la sesiunea de admitere in cele 2 unitati de invatamant postliceal ale Politiei Romane a fost prelungita…

- Gradație de merit 2024: Dosarele de inscriere pot fi depuse pana in 21 mai. Numarul de locuri din Alba, reguli pentru profesori Gradație de merit 2024: Profesorii pot depune dosarele de inscriere in perioada 13-21 mai. Lista cu numarul de locuri repartizate pentru gradații in Alba a fost publicata de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in perioada 30 Aprilie ziua premergatoare zilei de sarbatoare…

- Nr. 617 din 24 aprilie 2024 PESTE 1.600 DE LOCURI SCOASE LA CONCURS IN SCOLILE DE POLITIE In perioada aprilie ndash; iulie 2024, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 2 unitati de invatamant postliceal ale Politiei Romane: Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" ndash; Campina si Scoala…