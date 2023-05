Un informator a primit 279 milioane de dolari, cea mai mare recompensă plătită vreodată Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a acordat cea mai mare recomensa oferita vreodata unui informator, de 279 milioane de dolari, datorita informatiilor valoroase oferite de acesta, care au ajutat autoritatile de reglementare in aplicarea legii, transmite Reuters. Autoritatea de reglementare nu a dezvaluit cazul in cauza, in declaratia sa. Recompensa este mai mult decat dubla fata de suma de 114 milioane de dolari platita in octombrie 2020. ”Dupa cum arata aceasta recompensa, exista un stimulent semnificativ pentru ca avertizorii sa ofere informatii exacte despre potentialele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a acordat cea mai mare recomensa oferita vreodata unui informator, de 279 milioane de dolari, datorita informatiilor valoroase oferite de acesta, care au ajutat autoritatile de reglementare in aplicarea legii, transmite Reuters.

- Autoritatea de reglementare nu a dezvaluit cazul in cauza, in declaratia sa. Recompensa este mai mult decat dubla fata de suma de 114 milioane de dolari platita in octombrie 2020. ”Dupa cum arata aceasta recompensa, exista un stimulent semnificativ pentru ca avertizorii sa ofere informatii exacte despre…

