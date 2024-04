Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…

Cel puțin 15 oi au murit intr-un incendiu care a pornit in aceasta dupa amiaza in localitatea aradeana Zarand. Intervin pompierii militari ai Garzii de...

- Pompierii militari suceveni au intervenit astazi pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit la o casa de locuit din cartierul Burdujeni, la ieșire din Suceava spre Adancata. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Pompierii au reușit localizarea și stingerea…

- O persoana a murit și alta a ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din vestul țarii. O persoana a murit și alta a ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din localitatea...

- Un barbat a fost dus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau cu arsuri de gradul I, in urma unui incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Buzau, pompierii au fost solicitati sa intervina in comuna Scutelnici, pentru stingerea unui incendiu…

- Sfarșit tragic pentru un barbat din comuna Moțaieni, de aproximativ 54 de ani, luni de dimineața. Locuința sa a fost cuprinsa de un incendiu puternic, iar el a murit ars de viu. Pompierii au intervenit de urgența pentru stingerea flacarilor, dar, din nefericire, barbatul nu a mai putut fi salvat. „In…

Pompierii aradeni au fost solicitați la un incendiu izbucnit la o casa din Gai, de pe strada Codrului, iar conform primelor informații, o persoana ar...

- Incendiu puternic in Capitala. Pompierii au luptat ore intregi pentru a stinge flacarile. La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale, dar și ambulanțe. Doua persoane care au suferit atac de panica au fost transportate la spital, iar o casa a fost complet distrusa de incendiu. Din primele…